"Eu choro quando vejo a dimensão do teu sacrifício." As primeiras palavras que Dino D'Santiago muito literalmente chora logo na abertura de "Badiu" ditam o tom para o que o restante alinhamento nos reserva: o artista quer homenagear a força feminina de uma diáspora particular, nascida no interior das montanhas de Santiago (Cabo Verde), que foram palco de histórica resistência, uma força que está inscrita bem fundo nos genes negros dessa gente que se espalhou pelo mundo, levando corpos e vozes a encontrar novas histórias, umas vezes felizes, tantas vezes trágicas.