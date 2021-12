O super grupo pop Now United acaba de apresentar o vídeo do seu novo single, 'Jump', que tem a curiosidade de ter sido filmado em Lisboa.

A banda, que é composta por 18 elementos de diferentes países, atuará na Altice Arena, em Lisboa, a 1 de abril, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia seguinte.

Veja aqui o vídeo de 'Jump', o primeiro vídeo que os United Now gravam na Europa e que marca a estreia de Alta B, "um avatar adolescente de outro planeta".