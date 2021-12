Depois do bem-sucedido regresso aos álbuns, em 2019, com “Desalmadamente”, Lena d'Água foi, em março de 2021, convidada do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, onde falou sobre a forma como a sua música dos anos 80 chegou ao circuito de colecionadores de vinil e às pistas de dança internacionais, através da reedição, em vinil, dos temas 'Jardim Zoológico' e 'Tao'.

"[Trata-se] de uma edição feita por um arquiteto na Nova Zelândia, que tem uma paixão por músicas do mundo vintage", conta Lena d'Água, referindo que as três edições do vinil acabariam por esgotar.

"Tive pena que o Luís Pedro [Fonseca, compositor das canções] já cá não estivesse para ver”, lamenta. "Ele sempre se sentiu pouco considerado."

Ouça Lena d'Água falar sobre esta edição, que junta os temas 'Jardim Zoológico', de 1983, e 'Tao', de 1986, a partir dos 32 minutos e 16 segundos.