Em Inglaterra, as vendas de discos de vinil foram, este ano, as maiores dos últimos 30 anos.

Segundo dados oficiais, venderam-se no país, em 2021, mais de cinco milhões de discos neste formato, o que representa um acréscimo de 8% em relação a 2020. Este foi, também, o 14º ano consecutivo em que os valores registaram uma subida. Dentre os discos vendidos este ano, nos vários formatos, 23% eram de vinil.

Em primeiro lugar no top dos discos de vinil mais comprados este ano está o regresso dos ABBA, com "Voyage". O álbum "30", de Adele, surge em em segundo, e "Seventeen Going Under", de Sam Fender, em terceiro.