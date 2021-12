Paul Stanley, vocalista e guitarrista dos Kiss, testou positivo à covid-19 pela segunda vez.

No Instagram, o músico norte-americano partilhou uma foto sua, com a seguinte legenda: "Olhem a minha cara de Ómnicron! Toda a minha família apanhou. Sinto-me cansado e tenho o nariz a pingar. A maior parte dos meus familiares não tem quaisquer sintomas. Façam como entenderem, mas eu estou muito contente por me ter vacinado."

Paul Stanley havia testado positivo pela primeira vez no passado verão, o que levou os Kiss a terem de cancelar a sua digressão.