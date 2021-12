Quando em março passado, durante a cerimónia de entrega dos prémios Grammy, em Los Angeles, Billie Eilish deu por encerrado o ciclo do seu álbum de estreia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, editado em 2019, poucos saberiam que por baixo de uma peruca igual ao penteado moreno e verde a que habituara os fãs já estava uma mulher, loira platinada, pronta para se reapresentar ao mundo. E essa mulher sentia-se mais feliz do que nunca. Não pelo facto de, depois de uma interpretação irrepreensível do êxito ‘Everything I Wanted’, ter recebido mais duas grafonolas douradas, que juntaria às cinco ganhas em 2020, mas porque guardava um segredo: as 16 canções de “Happier Than Ever”, o segundo álbum, estavam prontas. Com elas, chegava a promessa de uma artista mais madura, mais segura de si e com muito, mas muito mais para dizer ao mundo.