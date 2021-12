Dr. Dre concordou em pagar uma soma a rondar os 100 milhões de dólares (88,6 milhões de euros) à sua ex-mulher, Nicole Young.

De acordo com o "TMZ", o agora ex-casal chegou a um acordo no processo de divórcio que se arrasta desde junho do ano passado.

Nicole, que estava casada com Dr. Dre há 24 anos, receberá 50 milhões de dólares (44,3 milhões de euros) de imediato e outros 50 milhões dentro de um ano.

Dado que ambos tinham assinado um acordo pré-nupcial, Dr. Dre não será obrigado a entregar metade dos seus rendimentos à ex-mulher.

O músico ficará ainda na posse das sete casas na Califórnia que comprou com Nicole: uma em Malibu, duas em Calabasas e quatro em Los Angeles. Tudo o que esteja relacionado com o seu trabalho, como as masters da sua música, também continuará a pertencer-lhe.