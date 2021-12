Mallu Magalhães, cantora-compositora brasileira, que há vários anos reside em Portugal, foi uma das convidadas do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, em 2021.

A artista paulista, que este ano lançou o álbum "Esperança", partilhou algumas das diferenças que encontra entre os seus compatriotas e os portugueses.

"Não reparamos nas nossas características quando estamos com pessoas parecidas connosco. Quando saímos do nosso país é que elas vêm à tona", referiu. "Quando perguntas: 'e aí, tudo bem?', brasileiro raramente vai dizer: ‘não, não está tudo bem’. Gosto desse pacto de tentar que esteja tudo bem, é um hábito nosso. Quando cheguei a Portugal, [reparei] que as pessoas dizem a verdade. Gosto disso, também. Aprendo muito com a cultura portuguesa."

Ouça a resposta de Mallu Magalhães pelos 11 minutos e 58 segundos.