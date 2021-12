João Neves, concorrente do concurso "The Voice Portugal", tem sido elogiado a nível internacional pelas suas interpretações na edição nacional do concurso.

Inicialmente, o portuense surpreendeu ao cantar 'Hope There's Someone', de Antony, numa "prova cega"; essa emocionante versão, que convenceu o júri composto por Aurea, António Zambujo, Marisa Liz e Diogo Piçarra, valeu-lhe um destaque como uma das melhores do ano a nível internacional neste concurso.

Desde então, João Neves, que é designer e vive em Lisboa, continuou em prova e tem cantado temas de Björk ou Florence and the Machine.

Com um mestrado em música tirado em Copenhaga, na Dinamarca, o concorrente de 34 anos já gravou com Lena d'Água e Luís Figueiredo.

Veja aqui as suas interpretações mais marcantes.