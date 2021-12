Carlão irá atuar na festa de final de ano do Seixal. Numa altura em que, um pouco por todo o país, as celebrações têm sido canceladas, devido às restrições impostas pela pandemia, a autarquia decidiu manter os seus planos.

Em comunicado, escreve-se que "todas as freguesias do concelho vão ter fogo de artifício e haverá música ao vivo trazida por Carlão, na zona ribeirinha de Amora, a partir das 22 horas do dia 31 de dezembro."

No mesmo texto, o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, defende que "cumprindo todas as diretivas da DGS, é possível a realização de espetáculos culturais e desportivos e celebrar a entrada num novo ano que signifique a superação da pandemia da covid-19".

No concerto, a entrada é livre até à lotação do recinto, de 1200 lugares. O acesso faz-se mediante apresentação de certificado digital covid da UE nas modalidades de teste ou de recuperação ou de outro comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

É obrigatório o uso de máscara e não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas nem com vasilhame de vidro.