O novo Presidente do Chile, Gabriel Boric, está a impressionar os fãs de rock com as suas partilhas no Instagram.

Conforme notado pelo site brasileiro "Whiplash", Gabriel Boric mostrou, naquela rede social, parte da sua coleção de cassetes composta por discos de Queen, Metallica, Nirvana, Garbage, Faith No More ou Beastie Boys.

Em CD, Gabriel Boric mostrou ter discos de Deftones e, segundo o mesmo site brasileiro, o agora Chefe de Estado já foi fotografado com t-shirts de Nirvana e bonés de Soundgarden.

Gabriel Boric, de 35 anos, foi eleito este mês, tornando-se o mais jovem Presidente da história do Chile.