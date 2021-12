Salvador Sobral celebra esta terça-feira 32 anos e aproveitou a ocasião para partilhar um balanço do ano que agora termina.

Em 2021, o músico português lançou o álbum "bpm" - um dos melhores do ano para a BLITZ - e tocou em numerosos países.

"Aproveito o dia do meu aniversário para fazer um balanço deste ano (ano musical, bem entendido). Começámos por gravar o 'bpm' em janeiro, o primeiro disco composto inteiramente por canções minhas em parceria com o meu mano venezuelano Leo [Aldrey] e esse disco acabou por receber uma nomeação para um Grammy Latino! (que foi para o C-Tangana, claro)", escreve Salvador Sobral.

"Depois disso, veio a parte mais gira e a razão pela qual eu faço este ofício: T O C A R. Tocámos por todo o lado, para todo o tipo de culturas e pessoas. Tocámos em muitas línguas e em diferentes circunstâncias. Tocámos em teatros e jardins, castelos e clubes de rock, sinagogas e templos gregos e até estádios de basquetebol! Mas, sobretudo, tocámos juntos. Andámos a conhecer os sítios e a partilhar a nossa maneira de sentir e fazer música juntos: com comunicação, interação e liberdade, inspirando-nos mutuamente em cada concerto. Para o ano que vem, desejo só poder continuar a fazer o mesmo que este ano... OK, confesso que adoraria poder espalhar a nossa música na América Latina. Fingers crossed!", remata.

Veja aqui a lista de melhores álbuns portugueses do ano para a BLITZ e recorde as fotos do concerto de Salvador Sobral no Centro Cultural de Belém.

1 / 50 2 / 50 3 / 50 4 / 50 5 / 50 6 / 50 7 / 50 8 / 50 9 / 50 10 / 50 11 / 50 12 / 50 13 / 50 14 / 50 15 / 50 16 / 50 17 / 50 18 / 50 19 / 50 20 / 50 21 / 50 22 / 50 23 / 50 24 / 50 25 / 50 26 / 50 27 / 50 28 / 50 29 / 50 30 / 50 31 / 50 32 / 50 33 / 50 34 / 50 35 / 50 36 / 50 37 / 50 38 / 50 39 / 50 40 / 50 41 / 50 42 / 50 43 / 50 44 / 50 45 / 50 46 / 50 47 / 50 48 / 50 49 / 50 50 / 50