Patti Smith recebeu, esta segunda-feira, as chaves da cidade de Nova Iorque das mãos do mayor Bill de Blasio.

Para de Blasio, que cumpre as suas últimas semanas no cargo, Patti Smith "tem uma autenticidade que não se encontrava em muitos sítios". "Ela fez muito para nos mostrar o caminho, e fê-lo aqui, em Nova Iorque".

A "madrinha do punk" não escondeu a sua emoção ao ser distinguida: "Esta manhã pensei no que tinha feito em Nova Iorque, no que tinha dado a Nova Iorque para merecer isto. Pensei sobretudo naquilo que Nova Iorque me deu", afirmou.

"Vim para aqui em 1967, com uns dólares no bolso, e descobri que nesta cidade, se quisermos trabalhar, conseguimos vingar. Quem me dera poder dar a minha chave a Nova Iorque. Para mim, é a cidade mais diversificada do mundo, cheia de possibilidades".