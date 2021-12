Nascida em Nova Iorque em meados da década de 80, Cassandra Jenkins foi uma criança extremamente tímida, que a música terá ajudado a comunicar com o mundo. Filha de um casal que atuava em cruzeiros, cedo começou a escrever canções folk e a atuar ao vivo, mas apenas em 2017, depois de se licenciar em Artes Visuais e tocar em várias bandas, lançou o primeiro álbum, “Play Till You Win”. Em 2019, a sua vida estava prestes a mudar, graças ao convite para tocar com os Purple Mountains, a derradeira ‘encarnação’ musical de David Berman. Com a morte do mentor dos Silver Jews, a poucos dias do começo da digressão que deveria acompanhar, Cassandra Jenkins sentiu-se desnorteada.