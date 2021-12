Madonna deixou duras críticas ao rapper Tory Lanez, o qual acusa de a ter plagiado.

No Instagram, Madonna afirmou que Lanez recorreu a um sample de 'Into the Groove', êxito de 1984, sem permissão - e instou o rapper a responder-lhe. "Lê as tuas mensagens privadas!", escreveu, num comentário a uma publicação de Lanez.

O rapper ainda não respondeu às acusações, continuando a promover 'Pluto's Last Comet', a canção "culpada". Ainda não se sabe se Madonna avançará com uma queixa em tribunal.

Ouça aqui os dois temas: