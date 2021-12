Jennifer Lopez surpreendeu os fãs ao partilhar um vídeo caseiro no Instagram no qual surge sem maquilhagem e de pijama. A cantora e atriz de 52 anos mostra-se em contexto natalício a cozinhar com elementos da sua família.

"Quantas primas são necessárias para fazer um waffle?", escreve a artista na legenda do vídeo, deixando depois desejos de Bom Natal aos seus seguidores. Veja abaixo.