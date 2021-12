David Guetta deu uma entrevista ao jornal "Evening Standard", onde expressou a sua crença de que os próximos anos serão ótimos para a música de dança.

O DJ e produtor francês acredita que a música de dança eletrónica voltará a atingir o topo das preferências dos melómanos, com milhões de pessoas por todo o mundo a regressarem às discotecas mal a pandemia termine.

"Desde a covid que as festas são uma loucura", garantiu. "É uma coisa completamente diferente. Quando entramos em palco é uma loucura. Os próximos anos vão ser os melhores da história da música de dança".



Guetta explicou ainda que alguns dos seus maiores êxitos, como 'I Gotta Feeling', com os Black Eyed Peas, de 2009, foram lançados em alturas de crise, naquele caso, financeira. "As crises são sempre boas para a música de dança. As pessoas precisam de se esquecer das coisas e de se divertir", disse.



"Antes da covid, a música de dança já não era popular, mas agora voltou em força. Acho que existe uma ligação entre as pessoas que passam por uma crise e a necessidade de nos juntarmos e nos esquecermos de tudo".