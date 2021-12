Courtney Love, Wolf Alice, Duran Duran, Offspring, Papa Roach, Kiss, Armin Van Buuren e Dimitri Vegas & Like Mike foram alguns dos músicos desafiados pela Sky News a escolher as melhores canções que ouviram em 2021. Temas de Foo Fighters, Wet Leg, Silk Sonic, Japanese Breakfast, Lana Del Rey ou dos próprios Wolf Alice estão entre os mais citados.

"A minha canção favorita deste ano é um empate", começa por dizer Courtney Love, "'Delicious Things' e 'Lipstick on the Glass' do brilhante álbum 'Blue Weekend' dos Wolf Alice. E 'Jackie' de Yves Tumor". A artista, que cita também uma canção de Lana Del Rey ('Black Bathing Suit'), não poupa nos elogios aos Wolf Alice, dizendo que se sentiu "intrigada" por eles durante uns tempos e que agora os adora.

Por seu lado, Ellie Rowsell, a voz dos Wolf Alice, escolhe 'Posing in Bondage' de Japanese Breakfast. "É uma canção de sonho, para mim. Sou a protagonista de um filme quando a escuto", justifica a cantora, "imagino-me a dançar em câmara lenta ou a andar pelas ruas à noite. Ouço-a várias vezes de seguida, o que não me acontece com muita frequência".

Já Simon Le Bon, líder dos Duran Duran, escolhe 'Chaise Longue' das estreantes Wet Leg. "As Wet Leg são, definitivamente, as minhas artistas do ano. Este duo feminino é de Isle of Wight e a canção 'Chaise Longue' é genial! Adoro-a, simplesmente".

Gene Simmons, dos Kiss, refere 'Leave the Door Open' dos Silk Sonic, e 'Holding Poison' dos Foo Fighters. Sobre a dupla composta por Bruno Mars e Anderson .Paak, o músico diz: "gravaram o melhor álbum deste ano. Recua ao tempo em que a música soul dominava. Um tempo em que a melodia, interessantes acordes jazzy, harmonias, musicalidade e puro talento existiam".