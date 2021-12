"Beijos desta louca que vos ama." É ao som destas palavras, ditas com a voz quente de Gisela João, que a noite de sexta-feira no Coliseu de Lisboa arranca. A cortina de palco ainda não se ergueu para desvendar um cenário cheio de vida (não apenas humana) e os cinco músicos que encantarão a sala nobre da capital durante quase duas horas ainda não se mostraram à plateia expectante. Mas já há pormenores pensados com todo o carinho, abrindo caminho para uma noite diferente: nas escadas do Coliseu, a luz é avermelhada; na zona do merchandising, espreitam já algumas das plantas que veremos, numa outra escala, no cenário do espetáculo. Tudo tem a ver com o batismo, e o conceito, do mais recente disco de Gisela João, "Aurora", e com a sua conotação de recomeçar e resistir, verbos que a natureza é perita em conjugar. Antes de os primeiros acordes se fazerem ouvir, há chilreios de aves invisíveis que embalam os espectadores, e a voz da nossa anfitriã, uma vez mais, a convidar: "Queremos que se permitam sentir. O tempo é a natureza da aurora. Aqui, amem-se."

Quando a cortina por fim se levanta, oferece-nos Gisela João pacatamente sentada num sofá verde, da cor da flora que a rodeia. 'Tábuas do Palco', canção que, mesmo sem as alusões marítimas ("Com as ondas/Contra a proa"), cheiraria sempre a mar e a sal, talvez pela diáspora que a guitarra portuguesa de Ricardo Parreira parece evocar, abre o serão com grande delicadeza. Numa transição sem mácula, o foco de luz passa para os músicos que acompanham a fadista desde o primeiro disco (além de Ricardo Parreira, Nelson Aleixo na viola e Francisco Gaspar no baixo) e o coliseu emociona-se sobremaneira com 'Já Não Choro Por Ti', um exercício de sensibilidade e contenção capaz de arrepiar qualquer pessoa que já se tenha enganado a si mesmo com palavras semelhantes às que Jorge Cruz assina neste tema de "Aurora" ("Já não paro cativa/Nos calaboiços da lua/De sonhar ainda ser tua/A não querer sequer estar viva").

A meio da canção chega, com subtileza, o terceiro momento de espanto e deslumbre, quando as luzes permitem que o público descubra que, em palco, estão não só as plantas que têm acompanhado os músicos noutros concertos como verdadeiras árvores. É a floresta encantada de Gisela João, diz a própria, que na terceira passagem pelo Coliseu de Lisboa empenhou todo o seu sonho e ambição.

Perante um público muito carinhoso, que demonstra gostar não só da música da barcelense como da sua maneira de estar e da mensagem que transporta, desenrolou-se então um espetáculo simultaneamente intimista e explosivo. Três álbuns e muitos concertos volvidos, já não devia surpreender a versatilidade de Gisela João, mas vê-la alternar entre os registos "dramática máxima" (expressão que aplica a si mesma, na descrição da etérea 'Canção ao Coração') e alegria gaiteira não deixa de emocionar.

Com o coração invariavelmente perto da boca, a nortenha comoveu-se ao dedicar 'Longe Daqui' a quem sofreu com as distâncias da pandemia e 'Não Fico Para Dormir' aos massacrados trabalhadores da cultura, e fez rir ao contar uma recente queda "em câmara lenta" em piso molhado. Outro dos momentos mais divertidos aconteceu com a estreia de uma nova versão de 'A Casa da Mariquinhas'; se no primeiro álbum de Gisela João o clássico do fado se transformava, pela pena de Capicua, numa crónica urbana pós-Troika, neste segundo "take", deixado de fora de "Aurora" por uma questão de respeito pelos setores da restauração e da hotelaria em tempos de pandemia, há sardinhas sem glúten e turistas com malas de rodinhas, ignorando que Lisboa tem colinas. Tão cómica como acutilante, a verve de Capicua levou o Coliseu ao delírio da identificação, sobretudo na tirada final deste 'Hostel da Mariquinhas', que versa a quimera de sequer "sonhar com um T3". Antes desta estreia, houve outra novidade: 'Voltei', uma balada em crescendo, ao piano, escrita para uma campanha de sensibilização para a deteção do cancro da mama.

Ao terceiro disco, Gisela João parece atrair uma plateia mais diversa, até no que toca a idades, do que aquela que habitualmente associamos ao fado. Atrás de nós, uma menina de uns 8 anos grita 'Senhor Extraterrestre!', quando a sua heroína pergunta quem é capaz de adivinhar a canção que se segue; já no final, a chegada de 'Louca', o poderosíssimo primeiro single de "Aurora", é recebido com gritos de excitação, pouco comuns nos mais solenes concertos de fado. Mas Gisela João está aqui para nos trazer drama, e paixão, e todos os extremos da vida que fazem com que ela valha a pena — sem cerimónias e sem atentar a idiomas ou passaportes, como fica provado pela bela integração no alinhamento da mexicana 'La Llorona' ou de 'Atrás da Porta', que Chico Buarque escreveu e Elis Regina gravou na pedra da música popular brasileira.

Especialmente emocionante foi também o regresso ao disco de estreia de 2013, com as saudosas 'Meu Amigo Está Longe' e sobretudo 'Madrugada Sem Sono', uma profusão de setas apontadas a qualquer coração partido, capaz de reduzir a pó toda a esperança. No remate catártico da primeira canção do primeiro álbum, Gisela João leva a sua nau por pleno mar alto, numa tormenta de desgosto amoroso ampliada por Ricardo Parreira, incrível na guitarra portuguesa. É um momento impressionante, que faz o Coliseu desabar em palmas.

O virtuosismo dos músicos que tecem teias em redor da voz de Gisela João — ao trio da praxe juntou-se, esta noite, o pianista Luís Pereira, em substituição do norte-americano Justin Stanton — fica também evidente no momento instrumental sensivelmente a meio do concerto. Especialista em encontrar beleza nas mais diversas tonalidades, Gisela João volta então ao palco para a elegância sombria de 'Não Fico para Dormir', encontra a luz serena de 'Tempestade', uma pérola do projeto Mirrors, e põe um ponto de exclamação parágrafo neste seu regresso ao Coliseu com 'Louca', momento em que voz & palco mergulham numa cor rubra e a paixão rima com a razão.

"Sou obcecada por tempo e silêncio", partilha a certa altura a minhota. E é quando nesse silêncio encontra espaço para um rugido que é só seu que a magia acontece. Recentemente, ao analisar o seu percurso ao longo da última década, Gisela João reconheceu que tem vindo a perder, naturalmente, alguma ingenuidade — mas garantiu que mantém intacta a vontade de sonhar. É caso para dizer que, enquanto ela sonhar, nós vamos com ela.



Alinhamento



Tábuas do Palco I

Já Não Choro Por Ti

Canção ao Coração

Longe Daqui

Fado para Esta Noite

Madrugada Sem Sono

Senhor Extraterrestre

Instrumental

Não Fico para Dormir

Viras e Malhões

Voltei (estreia)

Hostel da Mariquinhas (estreia)

Atrás da Porta (Elis Regina)

Na Minha Aldeia

Meu Amigo Está Longe

Bailarico Saloio

Tempestade (Mirrors)

La Llorona

Antigamente

Louca