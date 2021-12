As grandes estrelas do mundo da música celebraram a época natalícia também nas redes sociais, com Rihanna e Dua Lipa, em particular, a partilharem fotografias suas quando crianças.

Tanto uma como outra partilharam uma foto onde estão sentadas ao colo do Pai Natal, com a voz de 'Levitating' - que dará dois concertos em Portugal em 2022 - a deixar ainda uma mensagem: "Esta época pode ser difícil, por isso falem com os vossos entes queridos que a irão passar sozinhos".

Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Madonna e a grande voz do Natal - Mariah Carey, pois claro - também celebraram a época festiva em grande. Veja aqui: