Acaba de ser revelado um novo trailer para "The Batman", o filme da Warner Brothers em que Robert Pattinson vestirá a pele de Batman.

Previsto para 4 de março, o filme conta com Zöe Kravitz como Cat Woman e Colin Farrell como Pinguim, entre outros.

Recentemente, Matt Reeves, realizador e argumentista do filme, afirmou: "Quando escrevo, costumo ouvir música, e assim que terminei o primeiro ato pus a tocar a 'Something In the Way' dos Nirvana. Foi aí que percebi que, mais que fazer do Bruce Wayne o playboy de sempre, há uma outra versão [da personagem] que passou por uma tragédia terrível e se isolou do mundo". Sobre o ator Robert Pattinson, disse: "Tem aquele ar à Kurt Cobain, meio estrela rock, meio eremita".