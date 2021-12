O balanço de 2021 já chegou ao Instagram e foi agora divulgado que a publicação com mais 'gostos' do ano é de Cristiano Ronaldo. A imagem, que conquistou mais de 32 milhões de reações, foi publicada no passado dia 28 de outubro e mostra o futebolista e a namorada, Georgina Rodríguez, a anunciar que vão ser pais de gémeos.

Ronaldo, que tem 382 milhões de seguidores na rede social, lidera assim a lista de popularidade do ano, que conta também no top 10 com publicações de Billie Eilish, Ariana Grande, Kylie Jenner, do ator Tom Holland e também do futebolista Lionel Messi.

A segunda publicação com mais 'gostos' é do casamento de Ariana Grande com Dalton Gomez (mais de 26 milhões), a terceira é do anúncio da gravidez de Kylie Jenner (mais de 24 milhões) e em quarto surge Billie Eilish a mostrar o seu novo cabelo loiro, em março (23 milhões).

Veja abaixo as 5 publicações mais populares no Instagram em 2021.