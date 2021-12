Álvaro Covões voltou a criticar as medidas de combate à covid-19 impostas pelo governo, no que aos espetáculos diz respeito.

No Instagram, o diretor da Everything Is New, promotora responsável pelo festival NOS Alive, começou por escrever que "um país sem cultura, é um país sem futuro, um país sem identidade".

"Nesta pandemia todos os setores económicos gritaram alto que foram individualmente o mais prejudicado pela pandemia. Os números da cultura estão aí. Definitivamente batemos no fundo. 85% quebra de espectadores. E 2021 foi ainda pior", avançou.

Dizendo que "os apoios ao setor foram manifestamente desproporcionados com a quebra de negócio", Álvaro Covões apontou o dedo à obrigação da apresentação de um teste negativo à covid-19, realizado 48h antes de um determinado evento: "Obviamente com teste negativo obrigatório as salas de espetáculos estão vazias desde 25 de dezembro, e assim estarão até janeiro".

"Nem queríamos apoios, apenas que nos deixassem trabalhar. Mas não têm deixado, se não é por força de Lei, é por força da guerra psicológica nas televisões, rádios e jornais. Somos os palhaços pobres deste país", rematou.