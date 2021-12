Os Strokes viram-se obrigados a cancelar o concerto de fim de ano que tinham marcado para Brooklyn, em Nova Iorque, devido ao aumento exponencial de casos da variante Ómicron da covid-19. “Queremos que se mantenham seguros e saudáveis”, justificou-se a banda numa publicação nas redes sociais.

"Estávamos tão excitados por irmos atuar para toda a gente em Brooklyn esta passagem de ano, mas a variante Ómicron trocou-nos os planos", explicam, dizendo também que vão tentar encontrar uma nova data para o espetáculo, "estamos ansiosos por celebrar o novo ano com todos vocês... Simplesmente, vai ter de ser um pouco mais tarde do que tínhamos planeado inicialmente".

Recorde-se que os Strokes têm regresso marcado a Portugal para atuar na edição de 2022 do festival NOS Alive. A banda liderada por Julian Casablancas sobe ao palco principal do evento de Algés no primeiro dia, 6 de julho, mesmo em que tocam The War on Drugs, Stromae e Jungle.