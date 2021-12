Sérgio Godinho escreveu uma mensagem nas redes sociais, com a qual se despede de João Paulo Cotrim, jornalista e editor que morreu este domingo, aos 56 anos.

"Sento-me diante da folha em branco, sem saber o que escrever sobre o João Paulo, o Cotrim. O choque da sua morte é recente, algumas horas. E penso sobretudo nos milhares de páginas que ele ajudou a serem preenchidas, em escritos e imagens", escreve Sérgio Godinho. "Muitos falarão no seu posto inaugural na Bedeteca, que ajudou a criar, no seu trabalho polimórfico como escritor e editor. Tive a alegria de ter feito parte dos começos da [editora] Abysmo, essa aventura única do campo da edição, cheia de surpresas e ousadias."



"Fizemos juntos algo que nunca tinha sido feito entre nós, um livro de grande formato a que chamámos 'Sérgio Godinho e as Quarenta Ilustrações', que acasalava quarenta letras de canções minhas com imagens de outros tantos ilustradores, que acabou por ser uma mostra riquíssima da ilustração portuguesa. Ao João Paulo se deve a agilidade com que fez esses acoplamentos, conseguindo o rápido ‘sim’ de todos os fazedores de imagens. E logo a seguir editou as minhas crónicas no Expresso, 'Caríssimas Quarenta Canções', um pequeno livro ilustrado eloquentemente pelo Nuno Saraiva, para mim outra grande razão de alegria."

"Entrelaçada nestes anos todos, desde que o conheci até ao dia de hoje, a palavra mais frequentemente escrita nas páginas que fomos vivendo talvez tenha sido a palavra 'Amizade', essa fácil de escrever, de ler e praticar", remata Sérgio Godinho.

