A cronologia de Camané diz bem da sua exigência. Em 2019, juntou-se ao amigo Mário Laginha no álbum "Aqui Está-se Sossegado"; dois anos antes, lançou um disco de homenagem a um dos históricos do fado, "Canta Marceneiro"; no que toca a trabalhos a solo, "Horas Vazias" é o primeiro desde "Infinito Presente", de 2015. Na obra de Camané não há pressa nem cedências; há vontade de evoluir por dentro, mas não de miscigenar um género que trata com um respeito quase ascético.