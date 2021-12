Jean-Marc Vallée, realizador canadiano conhecido por filmes como "Dallas Buyers Club" e pela série da HBO "Big Little Lies", morreu este fim de semana, aos 58 anos.

O cineasta foi encontrado na sua cabana perto de Quebec, no Canadá, e a causa da sua morte não foi revelada. Segundo o "New York Times", o seu representante avançou apenas que a morte de Jean-Marc Vallée foi "inesperada".

Um dos filmes mais conhecidos do canadiano, "Dallas Buyers Club", inspira-se na história verídica de um eletricista texano que sofria de HIV e lutou pelo acesso à medicação para o vírus, na altura (anos 80) ilegal nos Estados Unidos. O filme foi nomeado para seis óscares, ganhando três, incluindo o de Melhor Ator para Matthew McConaughey e Melhor Ator Secundário para Jared Leto.

"Wild", com Reese Witherspoon, e as séries "Big Little Lies", com Nicole Kidman, Laura Dern e Meryl Streep, e "Sharp Objects", com Amy Adams, são outras das suas criações mais premiadas.

Conhecido pela abordagem 'naturalista' às filmagens (evitava iluminação artificial e até ensaios), Vallée deixa dois filhos e três irmãos.