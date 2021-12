Matt Bellamy mostrou parte de uma nova canção dos Muse, durante um direto recente no Instagram.

O músico filmou-se dentro do seu carro, tendo tocado um excerto de um minuto de um tema a que os fãs já se referem como 'Won't Stand Down' - e com o seu filho a fazer headbanging a seu lado.

O tema, que parece ser bastante pesado, deverá fazer parte do próximo disco dos Muse, no qual a banda irá começar a trabalhar em 2022. Ouça aqui: