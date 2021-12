A família de Carlos Marín, cantor dos Il Divo que morreu no passado dia 19 de dezembro com covid-19, acredita que ele teria sobrevivido se tivesse sido tratado em Espanha. Recorde-se que o artista, que tinha 53 anos, foi hospitalizado na cidade inglesa de Manchester, onde viria a morrer.

"Falei com a mãe dele no dia em que ele morreu e ela disse-me estar convencida de que ele teria sobrevivido se estivesse em Espanha", disse o advogado do artista, Alberto Martin, em declarações a uma televisão espanhola citadas pelo Daily Mail, "é algo que teremos de analisar quando virmos todos os documentos médicos, porque sentimos que poderia ter havido tempo de controlar a situação".

Recorde-se que o artista foi colocado em coma induzido pelos médicos alguns dias antes da sua morte. "A família não está feliz com o que se passou porque está de coração partido", disse ainda o advogado de Marín. O funeral do cantor realizou-se em Madrid esta segunda-feira mas amanhã será feita uma vigília pública na capital espanhola.