Peter Dinklage, ator norte-americano que ficou conhecido do grande público ao desempenhar o papel de Tyrion Lannister na série "A Guerra dos Tronos", criticou os fãs que não ficaram satisfeitos com o final da série, exibido há dois anos e meio, numa entrevista ao New York Times.

Falando pela primeira vez sobre o polémico último episódio, Dinklage disse: "Queriam que as pessoas brancas e bonitas partissem juntas em direção ao pôr do sol. Já agora, é ficção. Tem dragões. Andem em frente". Acrescenta também que a frustração dos fãs provavelmente se deveu ao facto de não saberem o que iam fazer ao domingo à noite depois do final da série.

"Queriam mais, portanto reagiram mal", defende, "tínhamos de terminar quando terminámos, porque aquilo em que a série era realmente boa era em quebrar noções pré-concebidas: os vilões tornaram-se heróis e os heróis tornaram-se vilões".

"A série subverte aquilo que nós pensamos e é por isso que a adoro. Sim, chamava-se 'A Guerra dos Tronos', mas no final as pessoas que vinham ter comigo na rua só me perguntavam: 'quem é que vai ficar no trono?'. Não sei por que razão só se importavam com essa questão, porque a série era muito mais do que isso", acrescenta ainda o ator.

Dinklage revela depois que uma das suas cenas favoritas foi precisamente o momento em que "o dragão incendiou o trono". "Foi bastante irreverente e um passo de mestre dos criadores da série: 'calem-se, não é sobre isso'. Fizeram isso constantemente. Pensavas que uma coisa ia acontecer e eles mostravam outra".