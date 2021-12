Rui Pregal da Cunha, vocalista dos históricos Heróis do Mar, foi um dos convidados do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, em 2021.

Em julho, o músico português falou sobre o impacto do "sexo, drogas e rock and roll" na sua vida e na de quem o rodeava quando os Heróis do Mar estavam em atividade.

"Havia pessoas que andavam mais perdidas ou que, ao verem-se com mais dinheiro, tinham uma liberdade de poder fazer escolhas que se calhar não fariam", afirmou Rui Pregal da Cunha, "Eu acho que ninguém se droga porque tem dinheiro, as pessoas drogam-se porque querem escapar a alguma coisa."

Pode ouvir a resposta completa pelos 7 minutos e 30 segundos.