Antes da digressão europeia que por estes dias o traz a Portugal para sete concertos, Caetano Veloso esteve mais de dois anos sem cantar ao vivo - ou, como ele diz na primeira de quatro noites no Coliseu de Lisboa, sem cantar "frente a um público". Esta pausa imposta pela pandemia teve, nas palavras do veterano brasileiro, um sabor "estranho", deixando-o a pensar no "papel importante" que a música e os concertos têm "na mente das pessoas". Quem esta quarta-feira assistiu ao espetáculo no Coliseu dos Recreios — e que bom foi voltar à sala nobre da capital, engalanada para receber um artista que já conhece os cantos à casa — não poderá duvidar desse papel terapêutico de um espetáculo ao vivo. Se, a fazer fé nas palavras do jornal "Folha de São Paulo", o concerto de Caetano Veloso em Bruxelas, esta semana, foi "gelado" do ponto de vista humano, a noite lisboeta não foi quente só na rua — mal o baiano subiu ao palco, de elegância felina e camisa apenas vagamente psicadélica, a casa veio abaixo com uma reação comovente e avassaladora. O público tem saudades de Caetano, que poderá ter visto nesta mesma sala em 2018, no bonito espetáculo que o juntou aos três filhos, Moreno, Zeca e Tom. Mas tem também saudades de música ao vivo e de celebrar cada canção como um velho amigo que, a certa altura, desempenhou um papel imprescindível na sua vida. Essas saudades são palpáveis nos aplausos estonteantes que se seguem a cada tema tocado por Caetano, em singelo de modo voz & violão, mas também na forma como, com raras exceções, os espectadores se controlam para não sobreporem o seu coro entusiasmado ao trinado do filho de dona Canô. Há amor e devoção, mas também respeito, e isso é bonito de ver.

Ao contrário do que aconteceu em Bruxelas, Caetano Veloso não entrou em palco de máscara, mas há outras minudências que não nos permitem esquecer que ainda não navegamos em águas completamente seguras. Pouco antes das 20h30, hora marcada para o começo do concerto, uma fila de centenas de pessoas estendia-se à porta do Coliseu; quando, ao segundo tema, 'Menino do Rio' despertava gritos e suspiros, ainda havia espectadores a entrar na sala. A demora causada pela verificação, à entrada, de testes e certificados explica o sucedido e torna recomendável que, nos próximos dias, o público tente chegar mais cedo.

Diz qualquer compêndio de história de música brasileira que Caetano Veloso completou, no passado dia 7 de agosto, 79 anos. Mas nem a sua voz, muito menos o seu alento, denunciam essa idade biológica. Confessando-se cansado da viagem que esta terça-feira fez entre Bruxelas e Lisboa, o irmão de Maria Bethânia pede desculpa pelas "mãos trémulas" que o traíram em 'Muito Romântico', esperando que "os colegas" presentes — ele fala em António Zambujo e Carminho, mas vimos também Salvador Sobral ou Pedro Mafama — lhe perdoem a "incapacidade relativa". Esta noite, porém, o público não está aqui para apontar falhas, mas para celebrar cada momento e beber cada palavra.

Assumido crítico do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Caetano Veloso não fez qualquer comentário sobre a situação política do seu país mas, quando na reta final do concerto alguns fãs gritaram "Fora Bolsonaro!", brincou: "Bonito o som, mas não entendi o que diziam." Atentos e conhecedores, os seus admiradores reagiram a cada sinal de crítica, como a tirada de 'Gente', canção de 1977, altura em que o Brasil ainda vivia numa ditadura militar: "Gente é pra brilhar/não para morrer de fome".

Emocionante foi também a interpretação de 'Terra', que Caetano Veloso escreveu em 1968, quando acabara de ser preso com Gilberto Gil e, no seu cárcere, se deixou emocionar pelas imagens da primeira viagem em torno da lua ("Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia/Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias/Em que apareces inteira, porém lá não estavas nua/E sim coberta de nuvens"). Logo depois, decidiu recordar a sua juventude, marcada pela paixão pelos sons brasileiros mas também pelo fado português. E foi assim que o Coliseu pôde ouvir uma versão de 'Confesso', de Amália Rodrigues, com um sotaque misto que Caetano definiu como "a meio do Atlântico". A forma descontraída como explicou que certas palavras — e certas sílabas — deste fado nunca funcionariam em português do Brasil representou um dos momentos mais especiais da noite.

Escolhido pelo público, depois de lançado o repto "que canções não podem faltar nesta digressão?", o alinhamento foi forte em êxitos e velhos favoritos — pelo palco do Coliseu desfilaram 'Tigresa', 'Muito Romântico', 'Coração Vagabundo', 'Você é Linda', 'Sampa', 'Desde que o Samba é Samba' e as inescapáveis 'Leãozinho' ou, na despedida, 'A Luz de Tieta'. Mas também houve espaço para a sapiente 'Um Índio', de 1977 ("Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante/Depois de exterminada a última nação indígena") ou para uma arrepiante versão a cappella de 'Tonada de Luna Llena', de Simón Diaz. A interpretação que Caetano fez daquela que descreve como "uma deslumbrante canção venezuelana" deixou o Coliseu em êxtase, mas talvez a imagem mais marcante do concerto seja mesmo a do nosso anfitrião a desenhar um sambinha na beira do palco, depois de cantar 'Reconvexo', com a plateia a aplaudir o verso em que menciona a sua mãe, desaparecida em 2012 aos 105 anos. Rodopiando sobre si mesmo, qual garoto da idade dos seus netos, Caetano saiu do palco — voltaria para um encore —, deixando o público de pé, a replicar o seu ritmo, aguardando pelo regresso do seu herói. E se não restam dúvidas de que é Caetano o herói de todos os seus concertos, uma última palavra para o público que finalmente tira a barriga de misérias: vale a pena fechar os olhos e sentir o calor destes aplausos, deste entusiasmo, desta excitação. É o som da vida que se ouve nestas palmas sôfregas.

Caetano Veloso - Coliseu de Lisboa, 1 de setembro de 2021



Milagres do Povo

Menino do Rio

Muito Romântico

Coração Vagabundo

Tigresa

Luz do Sol

Trilhos Urbanos

Um Índio

Cajuína

O Ciúme

Branquinha

Você é Linda

Gente

Sampa

Tonada de Lua Llena (Simón Diaz)

Desde que o Samba é Samba

Leãozinho

Terra

Confesso (Amália Rodrigues)

Reconvexo



Encore



Qualquer Coisa

Odara

Luz de Tieta