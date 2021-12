O espírito de Natal do rapper canadiano Drake levou-o às ruas de Toronto, no Canadá, para distribuir dinheiro pelos seus conterrâneos. Foi no próprio dia de Natal que o músico foi filmado a entregar maços de notas a partir do banco de trás do seu automóvel.

Apesar de não ter sido divulgada a quantia de dinheiro que Drake entregou, os maços de notas de 20 dólares canadianos eram volumosos. Na legenda do vídeo, que pode ser visto abaixo, Drake é apelidado de "lenda da cidade".