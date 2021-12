Caetano Veloso revelou, nas redes sociais, que testou positivo para a covid-19, tal como a sua mulher, Paula Lavigne.

"Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testámos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz 5 dias. Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados", escreveu o músico de 79 anos.

"O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa. Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa (...) da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo", deseja ainda Caetano Veloso.

