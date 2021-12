Gisela João tem um sorriso que ilumina qualquer sala. A alegria e energia que irradiam da sua presença serão, porventura, a mais forte das imagens que lhe associamos desde que, há oito anos, se estreou no mundo do fado com um álbum homónimo. Mas Gisela João, nascida em Barcelos há 37 anos, tem muitas mulheres dentro de si - e cada uma emana uma luz diferente.