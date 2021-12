Um vídeo filmado da edição de 2019 do festival Rock USA, no Wisconsin (EUA), está a fazer as delícias dos fãs de heavy metal.

O vídeo mostra uma rapariga bastante jovem a aprender a "moshar", ensinada pelos presentes, durante um concerto dos Killswitch Engage.

É notório que a criança em questão nunca esteve antes num moshpit, mas nem esse facto - ou o de os demais festivaleiros terem o dobro do seu tamanho - a impediu de se divertir. Veja aqui: