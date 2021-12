Frank Ocean divulgou uma canção nova, com quase 9 minutos, na mais recente emissão do seu programa de rádio na Apple Music, "Blonded Radio".

A canção foi transmitida durante uma conversa com Wim Hof, atleta e orador motivacional holandês, e não tem para já qualquer título. Foi gravada no verão de 2020, com Cory Henry.

Ouça aqui o tema novo de Frank Ocean: