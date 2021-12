Em 2021, a jovem cantora-compositora Bárbara Tinoco foi uma das convidadas do podcast Posto Emissor. Com a BLITZ, a autora do EP "Desalinhados" partilhou que ainda não terminou a sua licenciatura em Ciências Musicais, na Faculdade Nova de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa - uma situação que os seus pais não aprovam.

"Comecei a achar que era meio poético ter uma licenciatura sem ter", disse Bárbara Tinoco. "Os meus pais não acham piada nenhuma, porque foram eles que pagaram o curso, mas eu acho."

Ouça a partir dos 16m 51s.