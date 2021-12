A noite de Consoada em Dublin, Irlanda, contou com mais uma edição da "Simon Christmas Eve Busk", um evento de caridade organizado por Glen Hansard.

Vários músicos juntaram-se a esta iniciativa, de angariação de fundos para os mais desfavorecidos, entre eles Bono, que interpretou uma canção antiga dos U2: 'Running to Stand Still', de "The Joshua Tree" (1987).

O evento, que teve lugar na Catedral de São Patrício, foi transmitido via streaming. Veja o vídeo (a performance de Bono começa aos 12:16):