Francis Bebey, músico, escultor e escritor camaronês que faleceu em Paris em 2001, escreveu, em 1969, o fundamental livro "African Music - A People's Art". Aí, o guitarrista explica: "A música africana é fundamentalmente uma arte coletiva. É uma propriedade comunal cujas qualidades espirituais são partilhadas e vividas por todos: resumindo, é uma forma de arte que pode e deve comunicar com gente de todas as raças e culturas e que deveria usufruir do derradeiro destino de todas as grandes correntes de pensamento humano - deixar uma marca no presente e no futuro e, ao mesmo tempo, trazer um novo sopro vital para toda a Humanidade."