Dizer que não há voz em Portugal como a de Ana Moura pode ter-se tornado um lugar-comum há muito tempo, mas o timbre inigualável de uma das fadistas mais internacionais que o país já conheceu continua a aprofundar-se e a aventurar-se por caminhos nunca antes explorados. Este sábado à noite, no Campo Pequeno, em Lisboa, pegou onde tinha deixado, nas canções de “Moura”, multiplatinado álbum de 2015, deu-lhes uns valentes abanões e começou a desvendar aquilo que prepara para um futuro que se faz cada vez mais presente. Acompanhada pela banda que a acompanha há vários anos, André Moreira no baixo, Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Joaquim Rodrigues nas teclas, Mário Costa na bateria e Pedro Soares na viola de fado, Moura muniu-se de uma segurança desarmante para este muito aguardado regresso aos palcos.

A hora e meia de espetáculo arrancou com um trocar de pele entre a contraluz de ‘Moura Encantada’ e a luminosidade de ‘Andorinhas’, primeiro momento da nova fase do seu percurso, recebido em euforia pelo público que compôs a sala lisboeta. Despido o negrume do biôco, traje tradicional algarvio que também veste no vídeo de ‘Andorinhas’, foi de branco que Ana Moura seguiu caminho, entre o balanço quasi-tropical de ‘O Meu Amor Foi Para o Brasil’ e as sacudidelas rendilhadas de ‘Fado Dançado’. “Muito boa noite, Lisboa. Obrigado por terem vindo, apesar de todas as circunstâncias”, agradeceu, antes de confessar que este era “um concerto especial”, “muito emotivo, por diversas razões”, e assumir-se “tão nervosa como no primeiro”. Não que se tenha notado: comandou a plateia, de um lado ao outro da arena, como a tenacidade de sempre.

O lume brando de ‘Tens os Olhos de Deus’ daria, momentos mais tarde, lugar ao arrepio de ‘Maldição’, oferecido num intenso e íntimo duelo entre uma voz transpirando sedução e as cordas densas da guitarra portuguesa. ‘Ó Meu Amigo João’, a duas velocidades, termina numa chuva de aplausos e o arrasto jazzy da bateria de ‘Ninharia’ empurra Moura para fora de palco, deixando a banda, sozinha, a colocar a nu virtuosidades individuais. Porque 2021, devido a constrangimentos pandémicos, não terá arraiais nem marchas populares, a fadista chama a si a responsabilidade de cantar ‘Lá Vai Lisboa’ num tremor que só quem tem alma lisboeta sabe reconhecer. Cruzando novamente para o presente, atira-se a ‘Arraial Triste’, bonita canção do vindouro álbum, e a reação é esfuziante. Aproveitando o momento, atira, de rajada, para finalizar em grande, ‘Dia de Folga’ e ‘Desfado’, sucessos celebrados e cantados em peso pela plateia.

O público, obviamente, pediu encore, e, vivendo no limite, com o pouco tempo que lhe restava até ao recolher imposto pela pandemia, Moura regressa ao palco para uma ‘Loucura’ que sabe a homenagem ao saudoso Carlos do Carmo e para a animação de ‘Fadinho Serrano’, que Amália Rodrigues imortalizou. “Muito obrigado por terem vindo passar este momento tão especial connosco. Até à próxima”. As despedidas soaram verdadeiramente a encerrar de capítulo e é muito provável que da “próxima” já vejamos uma Ana Moura diferente. Diferente, mas seguramente não menos intensa. Porque quem comanda multidões com um guinar de anca, umas palmas bem ensaiadas e uma voz preciosa não deixa encantos para trás, mesmo mudando de pele.

