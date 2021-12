30 anos depois de um festival que tinha tido como mote "3 dias de paz e música", o Woodstock de 1999 ficou marcado por violência, roubos e incêndios. Mas para a história do festival ficou também o intenso concerto dos Rage Against the Machine.

No ano em que editaram o álbum "The Battle of Los Angeles", a banda de Zack de la Rocha e Tom Morello tomou o palco de assalto com canções como 'No Shelter', 'Know Your Enemy', 'Bulls on Parade' ou até uma versão de 'The Ghost of Tom Joad', de Bruce Springsteen.

O final foi apoteótico, com o hino 'Killing in the Name' a encerrar com o baixista Tim Commerford a deitar fogo a uma bandeira dos Estados Unidos.

Alinhamento

No Shelter

People Of The Sun

Know Your Enemy

Born Of A Broken Man

Vietnow

Bullet In The Head

The Ghost Of Tom Joad

Bombtrack

Wake Up

Bulls On Parade

Freedom

Township Rebellion

Killing In The Name Of