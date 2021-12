A 22 de abril de 2017, poucas semanas antes de falecer (a 18 de maio do mesmo ano), Chris Cornell foi convidado do programa "CBS This Morning", tendo interpretado três canções em formato acústico.

Uma delas foi 'Black Hole Sun', o grande clássico dos Soundgarden, numa atuação intimista e extremamente comovente. O vídeo da mesma pode ser visto aqui: