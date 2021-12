A SIC irá transmitir, esta noite, o filme "Sozinho em Casa", um já clássico de Natal.

Em 2020, "Sozinho em Casa" não passou em nenhum canal aberto, mas essa tradição regressa este ano.

O filme será transmitido a partir das 22h35, sendo que este será o 23º Natal em que "Sozinho em Casa" passa na televisão portuguesa.

"Sozinho em Casa", filme de 1991 realizado por Chris Columbus, conta as peripécias de um menino que fica esquecido em casa na noite de Natal, e que se vê confrontado com as intenções pouco cristãs de um par de assaltantes nada talentosos.

Recorde o trailer: