Em setembro de 2021, a BLITZ convidou para o seu podcast semanal, Posto Emissor, o músico e produtor Luís Jardim. Ao cabo de décadas a trabalhar com grandes nomes da música nacional e internacional, o madeirense não teve papas na língua e confessou que apenas um artista o desiludiu.

“Nunca ninguém me deixou nervoso, para ser franco. Houve um que me deixou super irritado. O cantor dos Duran Duran”, revelou Luís Jardim. "Da minha carreira inteira em Inglaterra, com 50 anos a gravar, foi o único estúpido com quem trabalhei. Malcriado, bruto, estúpido.”

Esta resposta começa pelos 32 minutos e 34 segundos.