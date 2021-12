Sérgio Godinho esteve no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, para falar do seu novo livro, “Palavras São Imagens São Palavras”, dando a sua opinião sobre o estado do país em 2021.

“Somos um país imperfeito, que navega muito à vista. Gosto muito de viver no meu país e quero que ele se livre de tanta coisa. Mas há muitos vícios.”

Pode ouvir a resposta completa pelos 49m 23s.