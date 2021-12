Os pais da atriz Alicia Witt foram encontrados sem vida em sua casa em Worcester, no estado norte-americano do Massachusetts.

Foi um familiar da atriz, conhecida pelos seus papéis em filmes como “Dune” (1984), “Mitos Urbanos” (1998), “Vanilla Sky” (2001) e “88 Minutos (2007), quem fez a descoberta na passada segunda-feira. Alicia não tinha contato com os pais há já alguns dias, o que a preocupou.

"Pedi a um primo que vive perto dos meus pais para que fosse vê-los", afirmou, em comunicado. "Lamentavelmente, não poderia esperar este desfecho".

As autoridades já se encontram a investigar o caso. Os corpos não apresentavam ferimentos, e os bombeiros presentes no local não detetaram indícios de gases nocivos. As autópsias determinarão a causa de morte.