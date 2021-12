Madonna está a trabalhar num álbum novo, que deverá ser lançado em 2022.

A "Rainha da Pop" partilhou, nas redes sociais, uma série de fotografias que a mostram em processo de gravação. "É tão bom estar de volta ao estúdio", escreveu.

Entre os artistas com os quais está a colaborar contam-se nomes como Swae Lee, dos Rae Sremmurd, ou Jozzy, co-autor do êxito 'Old Town Road', de Lil Nas X. Este será o primeiro disco de Madonna desde "Madame X", de 2019, inspirado pela sua vida em Portugal.