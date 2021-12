Como todas as grandes histórias de quedas e renascimentos, a biografia de Eurico Augusto Cebolo, ora desfeita em vento, atravessou abismos fundos — o embate de um camião em 1975, que lhe ceifou o primo e a carreira de concertista; a perda de teres e haveres aquando do fim do Império —, mas alcançou também os fulgurantes cumes da fama, atestada por prémios inúmeros e por uma obra vasta de 61 títulos, que em tempos áureos chegaram a vender-se à razão de 50 mil exemplares ao ano, Japão inclusive.