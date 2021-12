Os Coldplay irão deixar de fazer música em 2025, garantiu Chris Martin.

O vocalista deu uma entrevista à "BBC Radio 2", na qual apontou essa data como sendo a última em que os Coldplay editarão novos álbuns de originais. "Depois disso, vamos só andar em digressão", explicou.

"Talvez façamos algo em colaboração com outros artistas, mas o catálogo dos Coldplay como o conhecemos terminará aí".

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Chris Martin anuncia o fim da banda enquanto entidade criativa: antes do lançamento de "A Head Full of Dreams" (2015), Martin afirmou que esse poderia ser o último disco do grupo.